Découverte de l’art du vitrail, Musée Henri Barré, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Musée Henri Barré · Thouars
Informations pratiques
Découverte de l’art du vitrail 19 et 20 septembre Musée Henri Barré Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’art du vitrail et les techniques de restauration à travers le travail mené par un groupe de bénévoles sur les vitraux du musée.
Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.
Découverte de l’art du vitrail et de la restauration des vitraux du musée par un groupe de bénévoles
©Ville de Thouars
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