Thouars

Flânerie en musique

Place Saint-Médard Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-25

Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire en Thouarsais et une artiste musicienne guitariste, Jany Quiñones Valdés, unissent leurs voix pour vous faire découvrir la cité historique de la Ville de Thouars à la tombée de la nuit.

Promenez-vous à la tombée de la nuit au gré d’une balade patrimoniale et musical.

Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire en Thouarsais et une artiste musicienne guitariste, Jany Quiñones Valdés, unissent leurs voix pour vous faire découvrir la cité historique de la Ville de Thouars.

L’architecture des lieux traversés est dévoilée de manière sensible en écho à un répertoire correspondant à l’histoire des édifices. .

Place Saint-Médard Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Flânerie en musique

A tour guide and lecturer for the “Pays d’art et d’histoire” in the Thouarsais region and a guitarist, Jany Quiñones Valdés, join forces to help you discover the historic city of Thouars as night falls.

L’événement Flânerie en musique Thouars a été mis à jour le 2026-06-24 par Maison du Thouarsais