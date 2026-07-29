Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Écuries du Château Thouars
mardi 25 août 2026 · Écuries du Château · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Visite commentée de l’exposition temporaire qui met à l’honneur le destin exceptionnel de Madeleine Riffaud, figure emblématique de la Résistance. Découvrez son parcours singulier à travers planches issues de B.D., archives et objets de nos collections.
Visite commentée de l’exposition temporaire au Centre Régional Résistance & Liberté qui met à l’honneur le destin exceptionnel de Madeleine Riffaud, figure emblématique de la Résistance.
En partenariat avec les éditions Dupuis dont est issue la série de bande-dessinée , ́ découvrez le parcours singulier d’une femme à travers planches issues de la B.D., archives et objets de nos collections.
Résistante de la première heure, Madeleine Riffaud jeune fille originaire de la Somme entre en lutte en 1942 contre l’occupant allemand et s’engage au côté d’une jeunesse parisienne fervente protectrice des valeurs humanistes. Étudiante, poétesse, combattante puis journaliste, suivez le parcours d’une femme au destin unique.
Une vie et un engagement au service des opprimés.
Réservation conseillée .
Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr
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English : Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante
Guided tour of the temporary exhibition highlighting the extraordinary life of Madeleine Riffaud, an iconic figure of the Resistance. Discover her remarkable journey through comic book panels, archival materials, and objects from our collections.
L’événement Visite commentée Exposition Madeleine Riffaud, Résistante Thouars a été mis à jour le 2026-07-18 par Maison du Thouarsais
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