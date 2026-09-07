Découverte de l’association des Chemins de Fer du Centre-Bretagne et voyage à bord d’autorail des années 80, Gare SNCF de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Découverte de l’association des Chemins de Fer du Centre-Bretagne et voyage à bord d’autorail des années 80 Dimanche 20 septembre, 10h30 Gare SNCF de Pontivy Morbihan

Durée du voyage 45 minutes aller/retour – Tarif 1€ par personne, gratuit pour les moins de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’association des Chemins de Fer du Centre-Bretagne en gare de Pontivy, et profitez d’un voyage à bord de notre matériel entre la gare de Pontivy et l’écluse de Kerbescher.

Gare SNCF de Pontivy Place Alfred Brard, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne https://www.gar-pondi.bzh/blog/ https://www.facebook.com/garpondi/;https://www.facebook.com/cf.centrebretagne [{« type »: « email », « value »: « trains@cfcb.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.75.15.29.97 »}] La gare de Pontivy, dans l’histoire ferroviaire bretonne, conserve une place à part et pose, par la singularité de sa genèse, la question sensible du désenclavement géographique de la Bretagne. Étape intermédiaire sur l’axe médian Saint-Brieuc / Auray, gare “frontière” entre la Compagnie d’Orléans et le Réseau de l’Ouest, ses installations ont été adaptées aux fonctions de cet établissement qui naquit sous le nom de Napoléonville. Le bâtiment formé d’un pavillon central à 5 travées d’ouverture et flanqué de 2 ailes basses, consiste en une station de type “seconde classe” de la Compagnie d’Orléans. Il est construit en maçonnerie de moellons avec soubassement en granit. Un effet esthétique, voulu par les architectes de la compagnie, est recherché par une alternance de bandes horizontales rouges (briques) et blanches (tuffeau). Gare routière – parking

Journées Européennes du Patrimoine en gare de Pontivy

©AT35 Al Tro