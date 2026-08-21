Après l’effondrement… les coulisses de la renaissance du château de Pontivy, Château de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Après l’effondrement… les coulisses de la renaissance du château de Pontivy 19 et 20 septembre Château de Pontivy Morbihan

Déambulation commentée avec Anne Bocquet, cheffe de projet à la Ville de Pontivy, à 11h,14h et 16h. Gratuit. Inscriptions sur site le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

De la reconstruction aux fouilles archéologiques, en passant par les nombreuses études menées depuis, découvrez comment un monument en péril devient un véritable laboratoire de connaissances, où chaque découverte contribue à préparer son avenir.

Une autre façon de découvrir l’un des derniers châteaux-forts de Bretagne, en écho au thème des Journées européennes du patrimoine 2026 : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

L’effondrement de la courtine sud en 2024 a ouvert une nouvelle page de l’histoire du château de Pontivy.

© Ville de Pontivy