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Les puces de Stival Pontivy

Les puces de Stival Pontivy dimanche 23 août 2026.

Adresse : Stival

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pontivy

Les puces de Stival

Stival Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Vide grenier en plein air.
Petite restauration et buvette sur place.   .

Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 31 12 33 01 

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English :

L’événement Les puces de Stival Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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