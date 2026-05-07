Pontivy

Les puces de Stival

Stival Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Vide grenier en plein air.

Petite restauration et buvette sur place. .

Stival Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 31 12 33 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les puces de Stival Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté