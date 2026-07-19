Dessine ton mandala L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Dessine ton mandala

L’Échoppée Belle 34 rue de lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-08-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-10

Envie de vous offrir une parenthèse de douceur et de laisser parler votre créativité ? Rejoignez-moi pour un atelier unique dédié à l’art du mandala, placé sous le signe de la détente et de la bienveillance.

Le grand secret de cet atelier ? Pas besoin de savoir dessiner !

Il suffit de se laisser guider par la géométrie. À l’aide d’un compas et d’un rapporteur, vous apprendrez à construire pas à pas les bases d’un magnifique mandala sur un format A5. Une activité captivante, accessible et profondément relaxante.

Au programme de cette parenthèse créative

Apprentissage des bases Découvrez comment structurer et harmoniser votre propre motif géométrique.

Zéro stress, zéro complexe On oublie le jugement, on est là pour se faire plaisir et déconnecter du quotidien.

Tout est prévu Le matériel est entièrement fourni, vous venez simplement avec votre envie de créer !

Repartez avec votre œuvre Vous repartez avec votre création unique, prête à être mise en couleur chez vous, au gré de vos envies.

Informations pratiques

Âge À partir de 10 ans (idéal pour les ados et adultes, l’atelier nécessitant de savoir manipuler un compas et un rapporteur). Durée 1h30 de pure déconnexion.

Les places sont limitées pour préserver une ambiance chaleureuse. Pensez à réserver la vôtre ! .

L’Échoppée Belle 34 rue de lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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L’événement Dessine ton mandala Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté