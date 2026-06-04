Je Dis Musique 2026 Les Vrillés Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Je Dis Musique 2026 Les Vrillés

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rock celtique

Les Vrillés, une bande de copains bretons, enflamment la scène avec une énergie explosive et une folie contagieuse. À 8 musiciens, ils livrent un show survolté mêlant guitares, bombarde et cornemuses, dans une ambiance festive et complice. Habitués du Festival Interceltique de Lorient, ils réservent toujours des surprises. Une véritable tempête bretonne… à vivre par les oreilles ! .

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Je Dis Musique 2026 Les Vrillés Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté