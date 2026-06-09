Je Dis Musique 2026 Juste entre nous Diane Tell Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Je Dis Musique 2026 Juste entre nous Diane Tell

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Diane Tell, voix emblématique de la chanson francophone, navigue avec élégance entre pop, jazz et folk. Auteure-compositrice-interprète, elle livre des textes finement écrits et une interprétation d’une grande justesse. Sur scène, sobriété et intensité se mêlent pour un moment d’émotion pure. Un concert rare, à ne pas manquer ! .

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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L’événement Je Dis Musique 2026 Juste entre nous Diane Tell Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté