Je Dis Musique 2026 Emane Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Je Dis Musique 2026 Emane

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Soul/Blues/Groove

En trois albums, Emane, chanteuse rennaise, façonne un univers singulier où sa voix puissante et lumineuse s’impose avec évidence. Entre soul, blues et groove, elle mêle hip-hop, RnB et dancehall à ses racines guadeloupéennes et à l’énergie du gospel. Sur scène, son monde s’embrase de couleurs rock et électriques. Une musique habitée, intense, qui parle autant au cœur qu’au corps. .

Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16

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English :

L’événement Je Dis Musique 2026 Emane Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté