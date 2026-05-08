Je Dis Musique 2026 Emane Quai des Récollets Pontivy
Je Dis Musique 2026 Emane Quai des Récollets Pontivy jeudi 30 juillet 2026.
Pontivy
Je Dis Musique 2026 Emane
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Soul/Blues/Groove
En trois albums, Emane, chanteuse rennaise, façonne un univers singulier où sa voix puissante et lumineuse s’impose avec évidence. Entre soul, blues et groove, elle mêle hip-hop, RnB et dancehall à ses racines guadeloupéennes et à l’énergie du gospel. Sur scène, son monde s’embrase de couleurs rock et électriques. Une musique habitée, intense, qui parle autant au cœur qu’au corps. .
Quai des Récollets Aux abords du Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 06 16
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English :
L’événement Je Dis Musique 2026 Emane Pontivy a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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