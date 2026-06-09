Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy mercredi 22 juillet 2026.
Pontivy
Atelier bracelet brésilien
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Accessoire indispensable de l’été, le bracelet brésilien est fabriqué simplement avec des fils de couleurs, c’est l’activité créative parfaite pour les vacances !
Johanne vous explique comment le réaliser.
Atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription À partir de 8 ans. .
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Atelier bracelet brésilien Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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