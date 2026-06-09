Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Atelier bracelet brésilien

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Accessoire indispensable de l’été, le bracelet brésilien est fabriqué simplement avec des fils de couleurs, c’est l’activité créative parfaite pour les vacances !

Johanne vous explique comment le réaliser.

Atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription À partir de 8 ans. .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Atelier bracelet brésilien Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté