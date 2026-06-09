Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Espace Kenere, médiathèque

Adresse : 34B Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Pontivy

Atelier bracelet brésilien

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Accessoire indispensable de l’été, le bracelet brésilien est fabriqué simplement avec des fils de couleurs, c’est l’activité créative parfaite pour les vacances !
Johanne vous explique comment le réaliser.
Atelier gratuit, ouvert à tous, sur inscription À partir de 8 ans.   .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier bracelet brésilien Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)