Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy
Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy mercredi 22 juillet 2026.
Pontivy
Atelier origami
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’Origami est l’art traditionnel japonais du pliage de papier. Venez le découvrir et apprenez à réaliser des animaux, des objets, ou des fleurs avec une seule feuille de papier carré ! .
Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Atelier origami Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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