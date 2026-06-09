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Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Espace Kenere, médiathèque

Adresse : 34B Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Pontivy

Atelier origami

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

L’Origami est l’art traditionnel japonais du pliage de papier. Venez le découvrir et apprenez à réaliser des animaux, des objets, ou des fleurs avec une seule feuille de papier carré !   .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

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English :

L’événement Atelier origami Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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