Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Atelier origami

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’Origami est l’art traditionnel japonais du pliage de papier. Venez le découvrir et apprenez à réaliser des animaux, des objets, ou des fleurs avec une seule feuille de papier carré ! .

Espace Kenere, médiathèque 34B Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier origami Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté