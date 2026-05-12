Concert So Gospel Tournée 2026 Place Bourdonnay du Clézio Pontivy

Pontivy

Concert So Gospel Tournée 2026

Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de la joie Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Fondé en 2009, So Gospel est un groupe né d’une passion profonde pour le gospel.

Composé d’une dizaine de chanteurs issus des plus grandes chorales de France, le groupe a déjà donné plus de 550 concerts, rassemblant 150 000 spectateurs en France et à l’international.

Porté par des valeurs d’amour, d’espoir et de foi, So Gospel mêle avec énergie le gospel aux influences jazz, soul et RnB, revisitant aussi bien les grands classiques que des titres contemporains tels que “Oh when the Saints”, “Let my people go” entre autres. .

Place Bourdonnay du Clézio Basilique Notre Dame de la joie Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 87 23 90 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert So Gospel Tournée 2026 Pontivy a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté