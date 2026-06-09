Mon été aquarelle créez vos propres cartes postales Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Pontivy

Mon été aquarelle créez vos propres cartes postales

Espace Kenere, médiathèque 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Offrez-vous une parenthèse créative et apaisante autour de l’aquarelle ?

Lors de cet atelier accessible aux débutants, je vous guiderai pas à pas dans la création de paysages doux et lumineux inspirés de la nature et de l’été.

L’aquarelle est une technique à la fois libre et intuitive, qui invite à ralentir, lâcher prise et accueillir l’imprévu avec douceur.

Au fil de l’eau et des pigments, vous découvrirez le plaisir de peindre sans pression, dans une ambiance bienveillante et inspirante.

Vous repartirez avec une série de cartes postales uniques, peintes de vos propres mains, à envoyer, offrir ou conserver comme un souvenir d’été.

Matériel fourni | Adulte et enfant accompagné dès 11 ans | Boissons et pâtisseries sur place (en supplément).

Un moment pour créer, respirer et se reconnecter à sa sensibilité .

Espace Kenere, médiathèque 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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L’événement Mon été aquarelle créez vos propres cartes postales Pontivy a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté