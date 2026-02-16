Les escapades du mercredi de l’Art dans les chapelles Bains douches de Pontivy Pontivy
Les escapades du mercredi de l’Art dans les chapelles Bains douches de Pontivy Pontivy mercredi 15 juillet 2026.
Pontivy
Les escapades du mercredi de l’Art dans les chapelles
Bains douches de Pontivy 11 Quai Presbourg Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Visites thématiques commentées
Durant une journée entière, le public est invité à se laisser guider au travers d’un parcours sur mesure dans la découverte des sites patrimoniaux qui abritent les oeuvres des artistes de la 35ème édition.
Départ du point accueil les Bains-Douche à 9h45
Réservation obligatoire 2 jours minimum avant l’événement .
Bains douches de Pontivy 11 Quai Presbourg Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 97 31
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English :
L’événement Les escapades du mercredi de l’Art dans les chapelles Pontivy a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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