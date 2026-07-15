Atelier fleurs en porcelaine partie 1 L’échoppée belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier fleurs en porcelaine partie 1

L’échoppée belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier fleurs en porcelaine, venez créer vos fleurs personnalisées .

Lors de ce premier atelier on apprend à fabriquer plusieurs sortes de fleurs brutes (sans émaillage).

Selon la dextérité des participants, environ 10 fleurs au total.À la fin de cet atelier, j’emporterai les fleurs pour le séchage et la première cuisson (biscuit). Un deuxième atelier est possible le 22/08 pour l’émaillage des fleurs (non obligatoire).

D’autres dates seront proposées durant l’année. Tout le matériel est fourni. Apporter un tablier. .

L’échoppée belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier fleurs en porcelaine partie 1 Pontivy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté