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AGENDA · Pontivy

Atelier gravure sur tetrapak Théâtre des halles Pontivy

dimanche 9 août 2026 · Théâtre des halles · Pontivy

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre des halles
Adresse
34, rue de Lourmel
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

Atelier gravure sur tetrapak

Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Comment faire de la gravure avec des matériaux de récupération et une machine à pâtes en guise de presse.
Public tous niveaux (9 ans mini) | 2 à 5 participants | Matériel fourni | Prévoir un tablier ou des vêtements adaptés.   .

Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77 

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English :

L’événement Atelier gravure sur tetrapak Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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