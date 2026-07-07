Atelier gravure sur tetrapak Théâtre des halles Pontivy
dimanche 9 août 2026 · Théâtre des halles · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier gravure sur tetrapak
Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Comment faire de la gravure avec des matériaux de récupération et une machine à pâtes en guise de presse.
Public tous niveaux (9 ans mini) | 2 à 5 participants | Matériel fourni | Prévoir un tablier ou des vêtements adaptés. .
Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier gravure sur tetrapak Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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