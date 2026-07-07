Atelier gravure sur tetrapak Théâtre des halles Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier gravure sur tetrapak

Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Comment faire de la gravure avec des matériaux de récupération et une machine à pâtes en guise de presse.

Public tous niveaux (9 ans mini) | 2 à 5 participants | Matériel fourni | Prévoir un tablier ou des vêtements adaptés. .

Théâtre des halles 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier gravure sur tetrapak Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté