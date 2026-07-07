Animations nature Balade biodiversité du Blavet sur la Toue Pontivy
mercredi 15 juillet 2026 · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Animations nature Balade biodiversité du Blavet sur la Toue
Rue de la fontaine Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12
Retrouvez Centre Bretagne Nature lors de balades en bateau à bord de la Toue de l’association Toue Halage et Attelage.
Au programme 2 heures de navigation sur le Blavet, découverte de la faune et de la flore locales, passage de deux écluses et moment de détente au fil de l’eau.
Réservation obligatoire. .
Rue de la fontaine Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 84 24 44 03
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English :
L’événement Animations nature Balade biodiversité du Blavet sur la Toue Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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