Informations pratiques

Pontivy

Animations nature Balade biodiversité du Blavet sur la Toue

Rue de la fontaine Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12

Retrouvez Centre Bretagne Nature lors de balades en bateau à bord de la Toue de l’association Toue Halage et Attelage.

Au programme 2 heures de navigation sur le Blavet, découverte de la faune et de la flore locales, passage de deux écluses et moment de détente au fil de l’eau.

Réservation obligatoire. .

Rue de la fontaine Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 84 24 44 03

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English :

L’événement Animations nature Balade biodiversité du Blavet sur la Toue Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté