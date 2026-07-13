Atelier abat-jour rond ou ovale L’Échoppée Belle Pontivy
samedi 8 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier abat-jour rond ou ovale
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 17:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Création d’un abat-jour rond ou ovale
Diamètres disponibles rond 20 cm, 22 cm, ou 25 cm ovale 25 cm ou 30 cm pour d’autres diamètres, le client peut me contacter directement. Différents tissus sont disponibles au choix uni (blanc, gris ou moutarde), corail (bleu), d’autres tissus sont disponibles, à découvrir au début de l’atelier.
Le participant peut utiliser son propre tissu, si celui-ci est en coton ou lin à minimum 80%.
Tout le matériel et les outils sont fournis carcasses, polyphane, colles, etc.
Important inscription au plus tard 3 jours avant l’atelier. J’appellerai le participant avant l’atelier pour définir avec lui la dimension de l’abat-jour et le tissu.
Important information concernant la sécurité des personnes une partie des collages sera à réaliser avec une colle contact. Les jeunes participants devront être en mesure de manipuler ce type de colle. .
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier abat-jour rond ou ovale Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Pontivy (Morbihan)
- Mon été aquarelle créez vos propres cartes postales Espace Kenere, médiathèque Pontivy 19 juillet 2026
- Atelier origami Espace Kenere, médiathèque Pontivy 22 juillet 2026
- Atelier bracelet brésilien Espace Kenere, médiathèque Pontivy 22 juillet 2026
- Je Dis Musique 2026 Juste entre nous Diane Tell Quai des Récollets Pontivy 23 juillet 2026
- Concert So Gospel Tournée 2026 Place Bourdonnay du Clézio Pontivy 30 juillet 2026