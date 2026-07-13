Atelier abat-jour rond ou ovale L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier abat-jour rond ou ovale

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Création d’un abat-jour rond ou ovale

Diamètres disponibles rond 20 cm, 22 cm, ou 25 cm ovale 25 cm ou 30 cm pour d’autres diamètres, le client peut me contacter directement. Différents tissus sont disponibles au choix uni (blanc, gris ou moutarde), corail (bleu), d’autres tissus sont disponibles, à découvrir au début de l’atelier.

Le participant peut utiliser son propre tissu, si celui-ci est en coton ou lin à minimum 80%.

Tout le matériel et les outils sont fournis carcasses, polyphane, colles, etc.

Important inscription au plus tard 3 jours avant l’atelier. J’appellerai le participant avant l’atelier pour définir avec lui la dimension de l’abat-jour et le tissu.

Important information concernant la sécurité des personnes une partie des collages sera à réaliser avec une colle contact. Les jeunes participants devront être en mesure de manipuler ce type de colle. .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier abat-jour rond ou ovale Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté