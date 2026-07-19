Atelier Fleurs en porcelaine. Partie 2 émaillage des fleurs L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier Fleurs en porcelaine. Partie 2 émaillage des fleurs

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Deuxième partie de l’atelier fleurs en porcelaine pour sublimer ses fleurs en porcelaine crées lors de la première partie de cet atelier, avec l’émaillage aux couleurs de son choix.

Plusieurs couleurs sont à la disposition des participants (voir les exemples sur mon stand à la boutique L’Echoppée Belle).

À la fin de cet atelier, j’emporterai les fleurs pour la deuxième cuisson.

Les participants récupéreront les fleurs environ 2 ou 3 semaines après à la boutique.

L’assemblage par collage des fleurs (pétales / tiges en métal plastifié) sera expliqué aux participants.

Tout le matériel est fourni. Apporter un tablier.

Important L’assemblage des fleurs se fera par colle type colle contact. Ce collage sera à réaliser par un adulte à cause du type de la colle. .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement Atelier Fleurs en porcelaine. Partie 2 émaillage des fleurs Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté