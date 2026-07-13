Atelier Modelage Moineaux L’Échoppée Belle Pontivy
samedi 22 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Atelier Modelage Moineaux
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Atelier de modelage pour enfant ou adulte.
Création d’un ou de plusieurs moineaux en grès, du type des moineaux sur mon stand de la boutique L’Echoppée Belle. Le nombre dépendra de la dextérité du participant.
À la fin de cet atelier, j’emporterai les moineaux pour le séchage et la cuisson (biscuit).
Les participants récupéreront les moineaux cuits environ 2 ou 3 semaines après, à la boutique.
Les moineaux peuvent restés brut ou être patinés selon l’envie et l’inspiration du participant. .
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier Modelage Moineaux Pontivy a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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