Les enfants en costume ! Quartier napoléonien Péniche Duchesse Anne Pontivy

Faire découvrir la Révolution française, Napoléon Ier et Napoléon III aux enfants tout en s’amusant, c’est possible ! Lors de cette visite guidée familiale, le guide et les enfants seront costumés à la mode napoléonienne. Initiation à l’escrime et danse de l’époque leur permettront de découvrir le 19e siècle en s’amusant.

Pour les enfants de 6 à 12 ans | Départ à la péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen.

