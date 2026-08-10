UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontivy

La poésie des papillons (mon été aquarelle) L’Échoppée Belle Pontivy

vendredi 21 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
L'Échoppée Belle
Adresse
34, rue de Lourmel
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

La poésie des papillons (mon été aquarelle)

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Une fin de journée pour ralentir, créer et s’offrir un moment hors du quotidien.
Découvrez le plaisir de peindre de délicats papillons à l’aquarelle dans une ambiance douce et créative. Repartez avec une envolée de créations colorées à semer dans votre intérieur pour y apporter poésie et légèreté.   .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La poésie des papillons (mon été aquarelle) Pontivy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)