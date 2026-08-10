La poésie des papillons (mon été aquarelle) L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

La poésie des papillons (mon été aquarelle)

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Une fin de journée pour ralentir, créer et s’offrir un moment hors du quotidien.

Découvrez le plaisir de peindre de délicats papillons à l’aquarelle dans une ambiance douce et créative. Repartez avec une envolée de créations colorées à semer dans votre intérieur pour y apporter poésie et légèreté. .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

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English :

L’événement La poésie des papillons (mon été aquarelle) Pontivy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté