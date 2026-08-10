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AGENDA · Pontivy

Atelier pop’up L’Échoppée Belle Pontivy

dimanche 16 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
L'Échoppée Belle
Adresse
34, rue de Lourmel
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

Atelier pop’up

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Créer votre carte en relief dessin, pliage, découpage, assemblage et mise en couleur
Matériel fourni | Tout public à partir de 9 ans   .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77 

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English :

L’événement Atelier pop’up Pontivy a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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