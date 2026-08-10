Atelier pop’up L’Échoppée Belle Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Atelier pop’up

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Créer votre carte en relief dessin, pliage, découpage, assemblage et mise en couleur

Matériel fourni | Tout public à partir de 9 ans .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier pop’up Pontivy a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté