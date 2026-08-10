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Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle) L’Échoppée Belle Pontivy

jeudi 20 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
L'Échoppée Belle
Adresse
34, rue de Lourmel
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif

Pontivy

Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle)

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Une fin de journée pour ralentir, créer et s’offrir un moment hors du quotidien.
Laissez-vous inspirer par les formes et les couleurs du littoral pour créer une composition minérale délicate et intemporelle à l’aquarelle. Repartez avec une œuvre unique, prête à trouver sa place dans votre intérieur.   .

L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77 

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English :

L’événement Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle) Pontivy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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