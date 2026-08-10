Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle) L’Échoppée Belle Pontivy
jeudi 20 août 2026 · L'Échoppée Belle · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle)
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Une fin de journée pour ralentir, créer et s’offrir un moment hors du quotidien.
Laissez-vous inspirer par les formes et les couleurs du littoral pour créer une composition minérale délicate et intemporelle à l’aquarelle. Repartez avec une œuvre unique, prête à trouver sa place dans votre intérieur. .
L’Échoppée Belle 34, rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Les trésors du bord de mer (mon été aquarelle) Pontivy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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