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Stages d’été de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy

Stages d’été de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Rue des 3 Frères Cornec

Adresse : Poumon vert

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif :

Pontivy

Stages d’été de skate

Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-07-08 14:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-24

5 à 7 ans 9h45 10h45
8 à 10 ans 11h00 12h00
+ de 10 ans et adultes 12h15 13h15
Perfectionnement 13h30 14h30 (maîtrise du drop en courbe)

MONITEUR DIPLÔMÉ / MATÉRIELS FOURNIS / GROUPE DE 10 MAXIMUM
1H PAR JOUR PENDANT 3 JOURS 35 €   .

Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 54 15 37 

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English :

L’événement Stages d’été de skate Pontivy a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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