Stages d’été de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy
Stages d’été de skate Rue des 3 Frères Cornec Pontivy lundi 6 juillet 2026.
Pontivy
Stages d’été de skate
Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:45:00
fin : 2026-07-08 14:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-24
5 à 7 ans 9h45 10h45
8 à 10 ans 11h00 12h00
+ de 10 ans et adultes 12h15 13h15
Perfectionnement 13h30 14h30 (maîtrise du drop en courbe)
MONITEUR DIPLÔMÉ / MATÉRIELS FOURNIS / GROUPE DE 10 MAXIMUM
1H PAR JOUR PENDANT 3 JOURS 35 € .
Rue des 3 Frères Cornec Poumon vert Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 37 54 15 37
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English :
L’événement Stages d’été de skate Pontivy a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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