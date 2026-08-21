Le Château de Pontivy accueille Les Ecuyers de l’Histoire, Château de Pontivy, Pontivy

Informations pratiques

Le Château de Pontivy accueille Les Ecuyers de l’Histoire 19 et 20 septembre Château de Pontivy Morbihan

En continu dans la cour du château. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Le Château de Pontivy accueille Les Ecuyers de l’Histoire

Association de reconstitution historique équestre, les Écuyers de l’Histoire investissent la cour du château pour vous faire découvrir le rôle essentiel du cheval au Moyen Âge et à la Renaissance. Caparaçons, harnachement, métier d’écuyer : leurs médiations vous dévoileront les coulisses du monde équestre d’autrefois.

– Animation « Vis ma vie… de palefrenier »

Glissez-vous dans la peau d’un palefrenier et découvrez le quotidien de ceux qui avaient la charge des chevaux du château. Transport de seaux, manutention de bottes de foin et de paille, soins aux chevaux : relevez les défis de ce métier qui a traversé les âges.

Château de Pontivy 63 rue du Général de Gaulle, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr https://ville-pontivy.bzh/decouvrir/histoire-patrimoine/le-chateau-des-rohan/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091568 Le château occupe l’extrémité d’un promontoire et forme un quadrilatère avec tours d’angle, le tout entouré de fossés secs. L’ensemble des constructions remonte au 15e siècle, avec quelques adjonctions et transformations postérieures. C’est vers 1485 qu’il fut construit par le vicomte Jean de Rohan. Les mâchicoulis sont en granit, à accolades avec consoles à triple assises. Le chemin de ronde est crénelé et couvert. L’accès à la cour intérieure s’effectue par un pont dormant qui a remplacé le pont-levis. La face ouest présente le corps de logis et est flanquée de deux grosses tours. A l’étage du chemin de ronde, ajout au 16e siècle de lucarnes à frontons aigus. L’aile en retour, au nord, présente des dispositions particulières en façade pour faciliter l’écoulement des eaux. Dans le prolongement du corps de logis, des gradins conduisent à la chapelle en terrasse. Au 18e siècle, modification des façades sur cour.

Immersion dans la vie des écuyers et palefreniers du château.

© Les Ecuyers de l’Histoire