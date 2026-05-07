Vide grenier Quai des Récollets Pontivy
Vide grenier Quai des Récollets Pontivy dimanche 6 septembre 2026.
Pontivy
Vide grenier
Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier original.
Buvette et restauration. .
Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 67 43 47
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English :
L’événement Vide grenier Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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