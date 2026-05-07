Vide grenier Quai des Récollets Pontivy

Pontivy

Vide grenier

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier original.

Buvette et restauration. .

Quai des Récollets Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 67 43 47

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English :

L’événement Vide grenier Pontivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté