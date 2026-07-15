Vente de livres Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Vente de livres

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Romans, BD, beaux livres, albums pour enfants, CD, revues…. Vous en trouverez de tous les genres, pour tous les âges et tous les goûts. C’est la braderie annuelle de notre partenaire Chouette Coop.

Nouveau cette année la braderie sera dans nos murs ! .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Vente de livres Pontivy a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté