Vente de livres Espace Kenere, médiathèque Pontivy
samedi 5 septembre 2026 · Espace Kenere, médiathèque · Pontivy
Informations pratiques
Pontivy
Vente de livres
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Romans, BD, beaux livres, albums pour enfants, CD, revues…. Vous en trouverez de tous les genres, pour tous les âges et tous les goûts. C’est la braderie annuelle de notre partenaire Chouette Coop.
Nouveau cette année la braderie sera dans nos murs ! .
Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Vente de livres Pontivy a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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