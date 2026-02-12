Atelier de reliure souple en cuir ou liège, à la couture croisée L’Échoppée Belle Pontivy
Atelier de reliure souple en cuir ou liège, à la couture croisée L’Échoppée Belle Pontivy samedi 5 septembre 2026.
Pontivy
Atelier de reliure souple en cuir ou liège, à la couture croisée
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Découvrez le monde de la reliure et offrez-vous une après-midi de création dépaysante.
Fabriquez vous-même un carnet en cuir ou liège souple, à la couture visible et graphique. Cet ouvrage à la fermeture à rabats, pourra se glisser facilement dans votre sac et vous suivre partout dans de nouvelles aventures !
Dimension de l’ouvrage terminé 9×14 cm, 160 pages, papier crème 120gr, idéale pour le dessin ou l’écriture. .
L’Échoppée Belle 34 rue de Lourmel Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 80 21 96 77
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English :
L’événement Atelier de reliure souple en cuir ou liège, à la couture croisée Pontivy a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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