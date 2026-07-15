Terre des Rohan, le jeu vu par son illustratrice Laura Bigaroli Espace Kenere, médiathèque Pontivy

Informations pratiques

Pontivy

Terre des Rohan, le jeu vu par son illustratrice Laura Bigaroli

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-08

Jouer avec les patrimoines est probablement une des meilleures manières de les connaître et de les aimer. Pour cela, le Pays d’art et d’histoire des Rohan, s’est entouré des talentueuses Nadia Bes, créatrice de jeux chez Trogludik et Laura Bigaroli, illustratrice qui depuis son atelier pontivyen, a croqué 48 sites du territoire. Cette exposition est donc une invitation à jouer, autant qu’à découvrir les peintures de Laura, qui ont donné à ce projet ludique et pédagogique, sa dimension poétique.

Vernissage le vendredi 18 septembre à 18h. Entrée libre. .

Espace Kenere, médiathèque 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Terre des Rohan, le jeu vu par son illustratrice Laura Bigaroli Pontivy a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté