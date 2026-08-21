Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon, Parc du château de La Loyère, Fragnes-la-Loyère

Informations pratiques

Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon 19 et 20 septembre Parc du château de La Loyère Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’association L’Outil en Main du Grand Chalon, où 25 bénévoles initient les enfants, à partir de 9 ans, aux métiers manuels artisanaux et du patrimoine : plomberie, forge, peinture, fresque, bois, soudure/métal, cuisine, couture, mosaïque, photographie, électricité, informatique, bobinage, vitrail, verres, mécanique, ingénierie.

Parc du château de La Loyère 9 route du Château, 71530 La Loyère Fragnes-la-Loyère 71530 La Loyère Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’association L’Outil en Main du Grand Chalon, où 25 bénévoles initient les enfants, à partir de 9 ans, aux métiers manuels et du…

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