Découverte de l’atelier Du bois au mobilier La Meyze
mercredi 5 août 2026 · La Meyze
Informations pratiques
La Meyze
Découverte de l’atelier Du bois au mobilier
Place de la Mairie La Meyze Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Alain Diaz sublime le bois avec passion et précision. Dans son atelier, il crée à la main des meubles uniques aux lignes élégantes, mettant en valeur des essences nobles comme le châtaignier ou le noyer. Inspiré par la nature, il y intègre de délicats motifs végétaux. Une rencontre authentique avec un artisan, où chaque pièce allie savoir-faire et créativité. .
Place de la Mairie La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : Découverte de l’atelier Du bois au mobilier
L’événement Découverte de l’atelier Du bois au mobilier La Meyze a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Saint-Yrieix
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