Informations pratiques

La Meyze

Découverte de l’atelier Du bois au mobilier

Place de la Mairie La Meyze Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Alain Diaz sublime le bois avec passion et précision. Dans son atelier, il crée à la main des meubles uniques aux lignes élégantes, mettant en valeur des essences nobles comme le châtaignier ou le noyer. Inspiré par la nature, il y intègre de délicats motifs végétaux. Une rencontre authentique avec un artisan, où chaque pièce allie savoir-faire et créativité. .

Place de la Mairie La Meyze 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’atelier Du bois au mobilier

L’événement Découverte de l’atelier Du bois au mobilier La Meyze a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Saint-Yrieix