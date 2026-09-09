Découverte de l’Eglise de la Dormition, Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu · Marseille
Informations pratiques
Découverte de l’Eglise de la Dormition Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte de l’architecture et des icônes de cette église grecque du XIXᵉ siècle.
Eglise de la Dormition de la Mère de Dieu 23 rue de la Grande Armée 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découverte de l’architecture et des icônes de cette église grecque du XIXᵉ siècle.
©Thierry Durousseau
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