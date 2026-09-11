Découverte de l’église des Récollets, Église des Récollets, Rouffach

Informations pratiques

Découverte de l’église des Récollets 19 et 20 septembre Église des Récollets Haut-Rhin

Début des visites à 14h, 15h, 16h, 17h (durée 1h). Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église des Récollets ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Archéologues et historiens vous feront découvrir l’histoire et les richesses architecturales et artistiques de cette église construite en 1280 par l’ordre franciscain.

Église des Récollets Rue du 4e régiment de Spahis Marocains, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire L’église des Récollets dédiée à Sainte Catherine d’Alexandrie faisait partie du complexe conventuel qui se situait entre la rue des Récollets et les remparts sud. Il faut faire abstraction des immeubles actuels se trouvant à droite de l’église, cet espace formant l’ancien cimetière.

L’église primitive, construite entre 1280 et 1300 connut plusieurs transformations. Elle est une des très rares églises d’ordre mendiant en Alsace à avoir été conservée avec sa chaire extérieure.

La construction accolée au chœur est la chapelle sépulcrale avec caveau et monument funéraire édifiée en 1606 par le comte Manderscheid-Blankenheim, grand bailli du Mundat et frère du seigneur-évêque.

L’église des Récollets ouvrira exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Ville de Rouffach