Découverte du premier édifice gothique rhénan, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach

Informations pratiques

Découverte du premier édifice gothique rhénan 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Haut-Rhin

Entrée côté sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’église Notre-Dame de Rouffach après les deux premières campagnes de restauration démarrées en 2019.

Une première campagne de restauration (2019-2021) avait permis de réaliser les travaux d’urgence, de mise en accessibilité et de sécurité de l’édifice, de restauration des extérieurs de la nef, du portail occidental et de réaliser un sas d’entrée. La deuxième campagne de travaux, démarrée en juin 2022 et achevée en 2024, a porté sur la restauration extérieure et intérieure du chevet (maçonneries, couvertures, peintures, charpente…), les vitraux et les sculptures du chœur, notamment le « sourire de Rouffach » (XIVe s.) qui orne l’entrée de la chapelle de jour, ainsi que les fonts baptismaux gothiques (1492).

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Paris 3e Arrondissement Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire [{« link »: « http://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire/213-monuments-et-sites#E »}] De loin, la flèche de l’église Notre-Dame de l’Assomption, “doigt de la cité” fait signe au visiteur toujours surpris de trouver un monument aussi important dans une petite ville. Rouffach, ancienne capitale du haut-Mundat, possession des princes-évêques de Strasbourg, se devait de posséder une église à l’échelle de ses puissants seigneurs et maîtres.

Digne fille de sa prestigieuse église-mère qu’est la cathédrale de Strasbourg, elle est avant tout une œuvre de foi érigée par la volonté et par l’effort commun avec ce noble matériau qu’est le grès jaune du Strangenberg, réflecteur de lumière.

La tour centrale à huit pans, d’influence bourguignonne, a servi de clocher depuis sa construction (au XIIIe siècle) jusqu’au transfert des cloches dans la tour nord. Le massif occidental et sa très belle rosace sont érigés au XIVe siècle, notamment par le maître d’œuvre Woelflin de Rouffach. Parking.

Venez découvrir ou redécouvrir l’église Notre-Dame de Rouffach après les deux premières campagnes de restauration démarrées en 2019.

©Ville de Rouffach