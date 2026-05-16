Découverte de plus de 100 ans d’histoire de la psychiatrie et du Centre hospitalier de Rouffach, Espace historique du Centre hospitalier, Rouffach

Informations pratiques

Découverte de plus de 100 ans d’histoire de la psychiatrie et du Centre hospitalier de Rouffach 19 et 20 septembre Espace historique du Centre hospitalier Haut-Rhin

L’Espace Histoire est situé au 2e étage du bâtiment administratif (entrée principale – pavillon 27).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le groupe Histoire et Recherches vous propose de découvrir son Espace Histoire, afin de plonger dans plus de 100 ans de psychiatrie, et tout particulièrement dans l’histoire peu commune du Centre hospitalier de Rouffach.

De nombreux documents d’époque côtoient des collections de photographies qui retracent l’histoire de la psychiatrie dans le département depuis le début du XXe siècle. Des uniformes d’époque, ainsi que des objets du passé y sont exposés.

Espace historique du Centre hospitalier 27 rue du 4e Spahis Marocains, 68250 Rouffach Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est http://www.ch-rouffach.fr Situé au deuxième étage du bâtiment administratif du Centre hospitalier, cet espace représente la mémoire de l’établissement. De nombreux documents d’époque y côtoient des collections de photographies retraçant l’histoire de la psychiatrie dans le département depuis le début du XXe siècle. Des uniformes, ainsi que des objets du passé, y sont exposés. Ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 17h (entrée gratuite).

Le groupe Histoire et Recherches vous propose de découvrir son Espace Histoire, afin de plonger dans plus de 100 ans de psychiatrie, et tout particulièrement dans l’histoire peu commune du Centre de …

© Centre Hospitalier de Rouffach