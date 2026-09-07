Découverte de l’église, Église 79200 La Chapelle-Bertrand, La Chapelle-Bertrand
dimanche 20 septembre 2026 · Église 79200 La Chapelle-Bertrand · La Chapelle-Bertrand
Informations pratiques
Découverte de l’église Dimanche 20 septembre, 15h00 Église 79200 La Chapelle-Bertrand Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Visite guidée accompagnée d’un livret descriptif, avec une surprise en benaiserie.
Église 79200 La Chapelle-Bertrand rue de l’église 79200 La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0658123759 https://capella-bertrandi.fr église rénovée, présence des bénévoles guides
Visite guidée, livret descriptif et surprise en benaiserie
©Thierry Lambillard
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