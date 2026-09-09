Découverte de l’Eglise Saint Nicolas de Myre – Rite melkite catholique. Chrétiens d’Orient de rite byzantin., Église Saint-Nicolas-de-Myre, Marseille

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Découverte de l’Eglise Saint Nicolas de Myre – Rite melkite catholique. Chrétiens d’Orient de rite byzantin. 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas-de-Myre Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De par l’histoire de la communauté melkite catholique, l’église Saint Nicolas de Myre, à Marseille, revêt un intérêt patrimonial tout spécial. C’est l’un des premiers lieux de culte de rite melkite. Venez découvrir cette église.

Église Saint-Nicolas-de-Myre 19 Rue edmond rostand, 13006 Marseille, France Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491535174 https://www.facebook.com/saintnicolasdemyremarseille Héritiers des premières communautés chrétiennes d’Orient, les Melkites sont des catholiques arabophones de rite grec. Leur arrivée à Marseille est liée à la campagne d’Égypte. Persécutés dans l’empire ottoman, de nombreux Melkites se rallièrent à Bonaparte et furent rapatriés avec le corps expéditionnaire français. Une église de rite grec catholique fut autorisée à Marseille en 1821. Sept mois plus tard, l’église succursale fut consacrée sous le vocable de Saint-Nicolas-de-Myre. L’édifice présente une nef unique à quatre travées, séparée du chœur par une iconostase. L’élévation comporte un seul niveau de grandes arcades sous une fausse voûte surbaissée.

De par l’histoire de la communauté melkite catholique, l’église Saint Nicolas de Myre, à Marseille, revêt un intérêt patrimonial tout spécial. C’est l’un des premiers lieux de culte de rite melkite.…

©Association Saint Nicolas-de-Myre