Découverte de l’église Saint-Nicolas – Visites, Église Saint-Nicolas, Givors

Informations pratiques

Découverte de l’église Saint-Nicolas – Visites Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Église Saint-Nicolas Métropole de Lyon

Visites commentées seulement sur le créneau 14h-18h (visite libre de 11h à 13h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’église Saint-Nicolas est le fruit d’une belle et longue histoire d’amour, elle qui fut la «cathédrale des mariniers» et des verriers. Son édification engendra ce fervent engouement qui n’est pas sans rappeler celui les bâtisseurs de cathédrales au Moyen Âge ! Une majestueuse et élégante église qu’un éminent prélat de l’époque n’hésita pas à qualifier avec d’incroyables métaphores : «Monsieur le Curé, vous avez fait un miracle et ce miracle est une merveille», un édifice original et unique !

Église Saint-Nicolas 1, rue de l’Église, 69700 Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

L’église Saint-Nicolas est le fruit d’une belle et longue histoire d’amour, elle qui fut la «cathédrale des mariniers» et des verriers. Son édification engendra ce fervent engouement qui n’est pas de…

©Jacques Del Pino, ville de Givors