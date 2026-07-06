Découverte de l’escalade Centre Sportif Jules Noël PARIS
mercredi 8 juillet 2026 · Centre Sportif Jules Noël · PARIS
Informations pratiques
Atelier découverte de l’escalade sans inscription préalable. Les enfants se présentent au pied du mur et prennent leur tour pour grimper.
Viens découvrir l’escalade sur le mur Jules Noël. Come and discover climbing on the Jules Noël outdoor climbing wall.
Du mercredi 08 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :
mercredi, samedi
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T17:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T17:00:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T17:00:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T17:00:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T17:00:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T17:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
https://roc14.org
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