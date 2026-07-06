Découverte de l’escalade Centre Sportif Jules Noël PARIS

Informations pratiques

Atelier découverte de l’escalade sans inscription préalable. Les enfants se présentent au pied du mur et prennent leur tour pour grimper.

Viens découvrir l’escalade sur le mur Jules Noël. Come and discover climbing on the Jules Noël outdoor climbing wall.

Du mercredi 08 juillet 2026 au samedi 15 août 2026 :

mercredi, samedi

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T17:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T17:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T17:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T17:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T17:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T17:00:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T17:00:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T17:00:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T17:00:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T17:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS

https://roc14.org



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