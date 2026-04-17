Erdeven

Découverte de l’estran de la Roche Sèche

Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Les grandes marées découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher par les petits ou les plus grands. Une balade sur l’estran qui sera également l’occasion d’observer les algues et les oiseaux. .

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement Découverte de l’estran de la Roche Sèche Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon