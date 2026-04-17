Découverte de l’estran de la Roche Sèche Erdeven
Découverte de l’estran de la Roche Sèche Erdeven mardi 21 avril 2026.
Erdeven
Découverte de l’estran de la Roche Sèche
Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Les grandes marées découvrent un espace entre terre et mer ou une foisonnante biodiversité se développe. Sur ou sous les rochers, petites bébêtes seront à rechercher par les petits ou les plus grands. Une balade sur l’estran qui sera également l’occasion d’observer les algues et les oiseaux. .
Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
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English :
L’événement Découverte de l’estran de la Roche Sèche Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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