Tea Time in english Erdeven
Tea Time in english Erdeven samedi 18 avril 2026.
Erdeven
Tea Time in english
5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Poulpe propose à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 18 Avril à partir de 14h30.
Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais. .
5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Tea Time in english Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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