Erdeven

Tea Time in english

5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Poulpe propose à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 18 Avril à partir de 14h30.

Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais. .

5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Tea Time in english Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon