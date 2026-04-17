Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tea Time in english Erdeven

Tea Time in english Erdeven samedi 18 avril 2026.

Adresse : 5T Rue des Menhirs

Ville : 56410 Erdeven

Département : Morbihan

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Erdeven

Tea Time in english

5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Le Poulpe propose à tous ceux qui souhaitent pratiquer ou apprendre l’anglais, de se retrouver le samedi 18 Avril à partir de 14h30.

Si vous voulez parfaire votre anglais littéraire, la librairie a un rayon de livres en anglais.   .

5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tea Time in english Erdeven a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Erdeven (Morbihan)