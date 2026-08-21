Découverte de l’expérience Napoléon, l’épopée immersive, Napoléon, l’Épopée Immersive, Marseille

Informations pratiques

Découverte de l’expérience Napoléon, l’épopée immersive 19 et 20 septembre Napoléon, l’Épopée Immersive Bouches-du-Rhône

Les Docks, Atrium 10.6. Ouverture de 10h à 19h, deux créneaux réservés à la gratuité. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:20:00+02:00 – 2026-09-19T10:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:39:00+02:00

Équipé de votre casque de réalité virtuelle, vous écoutez les confidences de l’Empereur et plongez dans sa légende. Tandis qu’il relate ses souvenirs, les scènes prennent vie autour de vous…

Napoléon, l’Épopée Immersive Les Docks, 10 place de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://feverup.com/m/621124?thm=8879&_gl=1*140qbbe*_gcl_au*MTUyNzYwNDExOS4xNzc0MzY0NDkx »}]

Équipé de votre casque de réalité virtuelle, vous écoutez les confidences de l’Empereur et plongez dans sa légende. Tandis qu’il relate ses souvenirs, les scènes prennent vie autour de vous…

©Napoléon, l’Épopée Immersive