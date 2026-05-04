Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 2 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 19:30 – 20:30
Gratuit : non Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085
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