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Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-02 19:30 – 20:30
Gratuit : non Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Découvrez l’exposition Odyssée de l’oubli d’Anne et Patrick Poirier en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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