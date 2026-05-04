Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 19:30 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Profitez de la nocturne gratuite pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux œuvres de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli.
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085
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