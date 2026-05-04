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Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes

Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Gratuit. Sur réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 19:30 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit. Sur réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Profitez de la nocturne gratuite pour prendre le temps d’observer en détails une ou deux œuvres de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085


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