Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes
Découverte de l’exposition Neurone Miroir Musée d’arts de Nantes Nantes jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 19:30 – 20:30
Gratuit : oui Tarifs le jeudi en nocturne : 4€/2,5€Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée Tout public
Découverte de l’exposition Neurone Miroir d’Eva Taulois accompgné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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