UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 25 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
11:30
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou la billetterie en ligne

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 11:30 – 12:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou la billetterie en ligne Tout public 

Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees


Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)