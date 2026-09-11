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Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes
dimanche 25 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 11:30 – 12:30
Gratuit : non Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€.Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou la billetterie en ligne Tout public
Découvrez l’exposition Plants and people accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice du musée.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-visites-guidees
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