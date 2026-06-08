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DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan

DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan

DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan lundi 3 août 2026.

Lieu : HÔTEL PAMS

Adresse : 18 Rue Émile Zola

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL PAMS

HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-17

L’Hôtel Pams, une pépite au centre historique.
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HÔTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

Hôtel Pams, a nugget in the historic center.

L’événement DÉCOUVERTE DE L’HÔTEL PAMS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME

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