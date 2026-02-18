Découverte de logiciels libres Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Découverte de logiciels libres Médiathèque Samuel Beckett Guérande jeudi 12 mars 2026.
Découverte de logiciels libres
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-12 16:15:00
fin : 2026-03-12 17:45:00
2026-03-12
Découvrez les logiciels libres, leur principe, ainsi que notre sélection d’outils indispensables.
Dans le cadre de Libre en fête des événements partout en France pour découvrir les logiciels libres et la culture libre. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
